Aic, nessuna collaborazione con l'Ancona

ROMA, 17 MAG - L'Associazione italiana calciatori, letto il comunicato stampa della Us Ancona 1905 dello scorso 15 maggio, precisa che non vi è alcuna collaborazione in atto con la società, volta a concordare accordi collettivi finalizzati alla risoluzione dei contratti di prestazione sportiva. Lo si legge in una nota dell'Aic, che fa riferimento a quella del club, firmata dall'ad David Miani, in particolare nel paragrafo con la frase: "Nello stesso periodo, sono stati raggiunti accordi per la risoluzione dei rapporti contrattuali con i tesserati, in collaborazione con l'Aic".