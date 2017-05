Bonucci, "dobbiamo ritrovare cattiveria"

TORINO, 16 MAG - "Dobbiamo ritrovare la cattiveria necessaria a far sì che questa stagione diventi leggendaria". Così Leonardo Bonucci nell'intervista rilasciata a Uefa.com dopo il ko per 3-1 con la Roma e alla vigilia della finale di Coppa Italia con la Lazio. "Dopo la sconfitta con la Roma ci siamo parlati - dice il difensore bianconero -, siamo uomini esperti che sanno di dover ricreare lo stress positivo: il godere nel faticare e nel non prendere gol, quello che ci è mancato. Il ko può essere utile per non sottovalutare la Lazio in finale di Coppa Italia". Contro i biancocelesti, "servirà la miglior Juve per conquistare il primo dei tre obiettivi. Avremmo preferito chiudere il discorso scudetto, ma adesso dobbiamo rimanere concentrati, senza perdere altri punti in questo momento cruciale della stagione".