Salas ambasciatore Junior Tim Cup

ROMA, 16 MAG - Dopo i campioni della Serie A, la Junior Tim Cup ha abbracciato anche un grande ex del pallone. In occasione delle conferenze stampa di Juventus e Lazio, l'Ambasciatore della Finale di Coppa Italia, Marcelo Salas, ha ricevuto dai bambini del torneo di calcio a 7 Under 14, promosso da Lega Serie A, Tim e Centro Sportivo Italiano, la speciale maglia con la scritta "1 di noi", simbolo dell'unione tra sport di vertice e di base. L'ex attaccante cileno, che in carriera ha rappresentato i colori di entrambe le formazioni finaliste di coppa, riceverà inoltre la fascia di capitano della Junior TIM Cup durante l'amichevole tra due oratori in programma domani nel pre-gara di Juventus e Lazio. La Junior TIM Cup tornerà protagonista il 1 giugno, sempre allo Stadio Olimpico, quando le 16 finaliste si contenderanno il trofeo della V Edizione.