Figc: KickOff in scena a Firenze

ROMA, 16 MAG - È tempo di KickOff, l'evento sul gioco del calcio promosso dalla Figc, giunto alla terza edizione. Sabato e domenica prossimi oltre 200 partecipanti provenienti da diversi settori della società italiana e non solo si riuniranno a Firenze, con base al Centro Tecnico Federale di Coverciano, per discutere di calcio in maniera non convenzionale. KickOff intende affermarsi quale laboratorio di produzione di idee, contenuti e programmi volti all'innovazione, per arricchire il patrimonio culturale legato a mondo del calcio e per essere da sprone alla Figc. Realizzato con il contributo del main sponsor Puma, dei partner Istituto per il Credito Sportivo, Eurovita, Ferrari, Falesco e del Comune di Firenze, l'evento prevede una sessione innovativa di speech denominata 'KickOff Talk' al Teatro della Pergola, con personaggi di spicco che parleranno del gioco di squadra. A seguire, il lavoro nei Play Team a Coverciano, la cui chiusura è prevista domenica in una seduta plenaria con ospite il Ministro per lo Sport, Luca Lotti.