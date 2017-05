Moratti fa 72 anni, auguri Inter (2)

MILANO, 16 MAG - Anche il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha voluto omaggiare l’ex patron nerazzurro con un messaggio su Twitter: “Non dimentico ogni momento, ogni abbraccio, ogni emozione in campo e fuori. Tanti auguri a una persona speciale: Massimo Moratti”, una frase accompagnata proprio dalla foto di un abbraccio tra l’ex presidente e Zanetti, quando ancora giocava con la maglia numero 4 e la fascia da capitano al braccio. Fu Moratti a portarlo all’Inter nel 1995 e a farne poi una bandiera. Stesso destino che spera di avere il capitano nerazzurro Mauro Icardi, anche lui scelto da Moratti che lo acquistò dalla Sampdoria. “Grazie presidente, perché sei stato il primo a credere in me portandomi a vestire i colori nerazzurri. Buon Compleanno!”, scrive Icardi su Instagram.