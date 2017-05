Napoli: Sarri tiene alta tensione

NAPOLI, 16 MAG - Due partite da vincere per continuare a sperare. Il Napoli cerca di mantenere i nervi saldi e la tensione alta per un rush finale difficilissimo: la Roma è ancora un punto avanti e l'unica soluzione per gli azzurri è battere Fiorentina e Sampdoria, sapendo che l'inseguimento al secondo posto dipende solo da un passo falso dei giallorossi. Ma Sarri vuole provarci fino in fondo e per domani ha programmato una doppia seduta di allenamento per tenere i muscoli degli azzurri vivi fino alla fine. Poi si deciderà l'estate azzurra a partire dal ritiro che potrebbe essere anticipato in caso di play-off Champions League, fino al mercato che subirebbe inevitabilmente il contraccolpo della mancanza di certezze sugli introiti (circa trenta milioni) europei.