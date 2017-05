Bari, Colantuono saluta e se ne va

BARI, 16 MAG - "Un ringraziamento a tutti: al presidente Giancaspro per avermi fatto conoscere Bari, a tutti coloro che ci hanno sostenuto, ai tifosi, ai giornalisti. E' stato un grandissimo piacere lavorare in questa piazza. Mi rimarrà nel cuore e avrà da domani un tifoso in più. Spero che il Bari si ritrovi prima possibile nella categoria che merita": Stefano Colantuono si è congedato così, con un messaggio all'ambiente sportivo, prima di guidare i pugliesi l'ultima volta, nella trasferta contro la Spal. Il tecnico non ha fatto alcun cenno nei ringraziamenti alla squadra e al ds Sean Sogliano. L'allenatore romano, ingaggiato con un contratto che si sarebbe rinnovato automaticamente in caso di promozione, ha fallito l'obiettivo play off a causa di un rendimento della squadra altalenante e progressivamente insufficiente.