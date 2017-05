C.Italia: Allegri, è l'ora del raccolto

ROMA, 16 MAG - "Sono giorni questi in cui non bisogna pensare. Siamo arrivati al punto in cui ci giochiamo tutto. Adesso c'è il momento in cui bisogna raccogliere. Domani non c'è rivincita, da domani non c'è più tempo da perdere. Bisogna cercare di battere la Lazio e poi domenica il Crotone, non si scappa. Per la Juve ora inizia una mini-stagione di 15-20 giorni che finirà a Cardiff". Sono le parole del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in vista della finale di Coppa Italia con la Lazio in programma domani all'Olimpico.