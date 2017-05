Chiellini, folle pensare ora a triplete

ROMA, 16 MAG - "Siamo fortunati a essere qui per il terzo anno di fila, è un risultato importante, siamo stati bravi e fortunati nelle ultime due edizioni e speriamo di conquistare domani il 1/o trofeo della stagione. Siamo pronti e vogliamo cominciare a raccogliere quanto seminato per tutto l'anno". Così il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, alla vigilia della finale di Coppa Italia. "Il nostro ultimo pensiero è quello del triplete - aggiunge - l'unica cosa che abbiamo in testa è vincere domani, consapevoli delle difficoltà che troveremo. Sarebbe da folli pensare a lungo termine, abbiamo fatto vedere che l'unico modo per raggiungere i risultati è pensare partita per partita". Chiellini confessa poi di non aver sentito delle critiche piovute sulla Juve - soprattutto da Napoli - dopo il ko con la Roma: "Siamo stati isolati da tutti questi discorsi dei 'biscotti'. Restiamo concentrati, e sono dispiaciuto per non aver vinto già lo scudetto domenica, onestamente ci avrebbe fatto piacere vincerlo all'Olimpico".