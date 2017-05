Icardi, l'Inter è la squadra che amo

ROMA, 16 MAG - "Giocherò la Champions con i colori nerazzurri, perché è la squadra che mi ha fatto crescere, perché è la squadra che mi ha fatto arrivare dove ho sempre sognato, perché è la squadra che mi ha dato la responsabilità di essere capitano e rappresentarla con orgoglio e onore, sempre, in momenti belli ma soprattutto in momenti brutti, per questo e per altrettanti motivi... Ma soprattutto perché è la squadra che amo!". Il capitano dell'Inter Mauro Icardi, con questo messaggio pubblicato via social, dichiara fedeltà al club nerazzurro e nega di voler lasciare Milano.