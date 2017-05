Fisco: indagini su Falcao e Coentrao

ROMA, 16 MAG - La Procura di Madrid ha avviato indagini per presunta frode fiscale su Radamel Falcao, ex dell'Atletico ora al Monaco, e Fabio Coentrao del Real: lo riferisce la stampa spagnola. Secondo la denuncia presentata dall'Agenzia tributaria, citata dal quotidiano "El Mundo", l'attaccante brasiliano Falcao avrebbe distratto mentre giocava in Spagna 5,6 milioni di euro verso paradisi fiscali e il difensore portoghese Coentrao 1,3 milioni attraverso società delle Isole Vergini, di Panama e Irlanda. I due calciatori sono accusati dalla Procura di "frode tributaria".