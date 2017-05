Junior Tim Cup in udienza dal Papa

ROMA, 16 MAG - Oggi in Vaticano, in occasione dell'udienza concessa a Juventus e Lazio, finaliste della Tim Cup, è stata donata a Papa Francesco una maglia personalizzata con la scritta "Francesco 1 di Noi" da una delegazione della Junior Tim Cup, il torneo di calcio a 7 Under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Csi. La maglia è stata indossata anche da 27 giocatori della Serie A coinvolti nella quinta edizione del progetto. La manifestazione ha fatto tappa nelle 16 città le cui squadre militano in Serie A, dove gli oratori hanno ospitato i giocatori dei club per un pomeriggio di divertimento e gioco. La Junior Tim Cup sarà nuovamente protagonista domani, allo Stadio Olimpico di Roma, con un'amichevole tra due oratori prima della Finale di Coppa Italia tra Juventus e Lazio, la premiazione della squadra vincitrice di "Campioni nella vita" torneo parallelo a quello sportivo e la consegna della fascia da capitano a Marcelo Salas, Ambasciatore della Finale di TIM Cup.