Serie A: 5 squalificati per un turno

ROMA, 16 MAG - Cinque giocatori sono stati squalificati per un turno dal giudice sportivo di Serie A in relazione alle gare della 36/a giornata. Si tratta di Astori e Borja Valero (Fiorentina), Suso (Milan), Radu (Lazio) e Regini (Sampdoria), che erano tutti diffidati. Tra gli allenatori, ammenda di 10mila euro con diffida per il genoano Juric (proteste) e ammonizione per lo juventino Allegri (insulti ad un tesserato della Roma). Per quanto riguarda le società, ammenda di 20mila euro con diffida al Torino "per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato un petardo di notevole potenza che provocava danneggiamenti ad una grata metallica nei pressi della barriera di recinzione e arrecava un forte trauma acustico al delegato alla sicurezza del Torino". Ulteriore multa di 1.500 euro al club granata e di altrettanto al Napoli per aver ritardato l'inizio della partita.