Zidane, giochiamo la prima di tre finali

ROMA, 16 MAG - Domani il recupero con il Celta a Vigo, domenica l'ultima di campionato a Malaga e il 3 giugno l'ultimo atto di Champions League con la Juventus. "Domani è la prima di tre finali", sintetizza il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane alla vigilia del recupero del match di Liga. Gareth Bale resta in dubbio anche per la finale di Cardiff. "Sta molto meglio - assicura Zizou, mentre sul gallese circolano sirene inglesi di mercato - È già tornato in campo e questo è positivo. Ma ora dobbiamo pensare alla partita di domani, nella quale Bale non ci sarà. E sarà un match duro". Radiomercato parla anche di James Rodriguez, sempre in direzione Premier (lo United pagherebbe 150 milioni di euro per lui e Bale). "Non si è allenato perché ha preso un brutto colpo, ma è in gruppo. Ora pensiamo solo alle nostre tre finali", ripete Zidane come un mantra. Infine, su Alvaro Morata che, sostituito domenica contro il Siviglia, non gli ha stretto la mano: "Non era arrabbiato con me, ma per qualcos'altro. Può succedere".