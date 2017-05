Guardiola, in altro club già licenziato

ROMA, 16 MAG - "Le aspettative erano alte per quello che avevo fatto in passato. Nella mia situazione, in un grande club, mi avrebbero licenziato. Ne sono sicuro. Proverò a fare meglio l'anno prossimo". Pep Guardiola, in un'intervista rilasciata al quotidiano sportivo spagnolo "Marca", fa il bilancio del suo primo anno in Premier League, alla guida del Manchester City, un'annata avara di soddisfazioni. "In un grande club se non vinci in sei mesi sei fuori - aggiunge il tecnico catalano - In società come il Bayern o il Barcellona l'imperativo è vincere, non ti danno una seconda opportunità. Qui invece me l'hanno data e proverò a sfruttarla". Guardiola parla poi di mercato e si dice certo che James Rodriguez lascerà il Real Madrid per la Premier. "Per le sue qualità non ho dubbi - le parole di Guardiola - Nel Real non gioca perché i suoi compagni sono molto bravi. Tutti i migliori calciatori del mondo possono giocare in qualsiasi campionato, dipenderà dalla sua squadra e dai suoi compagni".