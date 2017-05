Papa a Juve e Lazio, testimoniate lealtà

ROMA, 16 MAG - Siate "testimoni di lealtà, onestà, concordia e umanità". Lo ha detto papa Francesco ricevendo in udienza in Vaticano i dirigenti della Lega di Serie A e i dirigenti e calciatori di Juventus e Lazio, alla vigilia della finale di Coppa Italia. Nel soffermarsi "sull'importanza dello sport nel nostro tempo", il Papa ha detto che, "considerando il fascino e i riflessi che il calcio professionistico ha sulle persone, specialmente sui giovani, voi avete una notevole responsabilità. Coloro che sono considerati campioni diventano facilmente figure di riferimento. Perciò, ogni gara è una prova di equilibrio, di padronanza di sé, di osservanza delle regole. Chi, con il proprio comportamento, sa dare prova di tutto ciò, diventa un esempio per i suoi ammiratori". Il Papa si è poi congratulato con le due squadre "che, oltre a raggiungere ottimi risultati, sono molto amate dagli sportivi. Questo v'impegna ancor di più a testimoniare gli autentici valori dello sport. Vi auguro di fare davvero una bella partita".