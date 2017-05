Zhang jr, Conte? Ogni idea è possibile

ROMA, 16 MAG - "Conte o altri? Ogni idea è possibile. Un allenatore è importante per una squadra, così come i giusti giocatori. Come in un'azienda, devi trovare i giusti impiegati. C'è bisogno di giocatori, persone, management che abbiano a cuore la società e che giochino per il club con il cuore e con lo spirito": lo dice Steven Zhang, figlio del proprietario dell'Inter Zhang Jindong, in un'intervista con la Cnbc. "Non è giusto pensare alla prossima stagione - aggiunge - ma a dove sarà il club tra due, cinque, dieci anni". Zhang jr ammette poi che la gestione dell'Inter è per lui "una grande responsabilità" e chiede ai tifosi di avere "pazienza e fiducia nel club". "Faremo del nostro meglio passo dopo passo - continua - Non si possono cambiare le cose in un mese. Quando si parla di rinnovamento, non si parla solo di soldi ma anche di strategia. Il calcio in Europa è come una religione, la gente è pazza per il calcio. Per Suning il calcio diventa anche una porta per aprirsi a nuove realtà, nuovi scambi, nuove culture".