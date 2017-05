Colantuono va via, domani saluta tifosi

BARI, 15 MAG - Il suo contratto sarebbe stato rinnovato con la promozione: Stefano Colantuono, avendo mancato l'accesso alle finali play off, non sarà confermato. Il club, secondo i programmi del presidente Cosmo Giancaspro, aveva allestito "una rosa da quinto posto", ma il contributo della panchina non è stato adeguato alla sfida. Ieri Colantuono è stato duramente contestato dalla tifoseria e ha indetto una conferenza stampa domani per salutare la piazza sportiva. Il Bari sta già sondando nuovi tecnici: nella lista del ds Sean Sogliano c'è l'ex Foggia Roberto De Zerbi, ma non è escluso che tra i papabili ci siano allenatori che saranno impegnati nei play off.