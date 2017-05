Empoli: silenzio stampa fino a domenica

EMPOLI (FIRENZE), 15 MAG - Silenzio stampa e allenamenti a porte chiuse in vista della gara contro l'Atalanta, match forse decisivo per raggiungere la matematica salvezza. Questa la decisione presa dall'Empoli con l'obiettivo di portare la squadra alla massima concentrazione ai in vista della sfida casalinga in programma domenica alle 15. Da oggi, giorno della ripresa della preparazione, peraltro anticipata, fino a domenica i tesserati non rilasceranno dichiarazioni e non parteciperanno ad eventi. Inoltre tutti gli allenamenti saranno a porte chiuse fino sabato.