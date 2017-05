Squadra vince, mister a piedi per 120 km

SAVONA, 15 MAG - A piedi da Torino a San Giuseppe di Cairo (Savona) per festeggiare la vittoria dei propri piccoli calciatori in un torneo. E' questo il modo scelto per festeggiare da Diego Berretta, uno dei due allenatori del team ligure "Oratorio San Giuseppe" che ieri ha vinto la tappa torinese della Gazzetta Cup, torneo dedicato ai ragazzi dai 9 ai 12 anni. Dopo il trionfo, che ora permetterà ai suoi ragazzi (insieme ad altre 11 squadre) di giocare l'evento conclusivo il prossimo 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma, Berretta ha mantenuto la promessa fatta prima del torneo ed è partito a piedi alla volta di casa, con il supporto di un camper. Un viaggio di 120 km da coprire in tre giorni: il mister dovrebbe raggiungere casa mercoledì. A riportare la notizia il quotidiano online IVG.it, che ha intervistato il mister: "Sono felice per i ragazzi che in campo si sono guadagnati la finale - ha commentato - un'esperienza che non dimenticheranno".