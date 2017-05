Il Quarenghi a Gasperini, lancia giovani

MILANO, 15 MAG - Concedere una chance ai giovani calciatori del panorama italiano e, soprattutto, saperli valorizzare per poi inserirli in pianta stabile in una squadra capace di raggiungere la qualificazione in Europa League. E' l'impresa dell'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini che mercoledì sera, al Casinò Municipale di San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo, sarà premiato con il Premio Quarenghi Uomo di Sport 2017. "Gasperini è uno degli allenatori più competenti nel saper valorizzare i giovani talenti. La sua Atalanta - spiega Giovanni Pietro Salvi, presidente del comitato organizzatore - ne è un esempio, è una delle squadre con l'età media più bassa del campionato". Ogni anno viene scelto "un allenatore di chiara fama che abbia attenzione verso i settori giovanili dei propri club" e quindi sposi quelli che sono i valori della Coppa Quarenghi, trofeo Nazionale Esordienti che da undici anni coinvolge dodici club tra cui Milan, Inter, Juventus e Torino e, appunto, Atalanta.