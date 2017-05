"Spalletti classico 'piddino' rancoroso"

ROMA, 15 MAG - "Spalletti? E' il classico 'piddino' rancoroso', non è sereno". A parlare, ospite di 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1, è il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, che ha commentato la recente risposta del tecnico giallorosso ad una sua critica sulla gestione di Totti a San Siro. "Giù le mani da Totti, io da milanista lo avrei sempre voluto in squadra", ha ribadito il n.1 della Lega: "Ero a San Siro a vedere Milan-Roma e l'unica cosa che tutto lo stadio si aspettava, compresi i ragazzini, era di vedere ed applaudire Totti per l'ultima volta. Volevamo tributargli una standing ovation. E invece Spalletti continuava a far entrare uno scarto dopo l'altro...".