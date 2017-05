Sampdoria: Viviano operato al ginocchio

GENOVA, 15 MAG - Operazione al ginocchio sinistro perfettamente riuscita per il portiere della Sampdoria Emiliano Viviano. Il giocatore è stato operato a Roma in clinica Villa Stuart dal professor Mariani alla presenza del dottor Guido Damiani, assistente dell'ortopedico di riferimento della Sampdoria, prof.Claudio Mazzola. La programmata artroscopia diagnostica ha evidenziato una sofferenza meniscale al ginocchio sinistro, causata dalla lassità del legamento crociato anteriore. L'equipe medica ha così provveduto alla ricostruzione del legamento stesso e alla regolarizzazione del menisco esterno lesionato. L'intervento è durato circa 60 minuti. Viviano, dopo un periodo di degenza a Villa Stuart, rientrerà a Genova per avviare il programma riabilitativo concordato.