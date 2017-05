Hamsik "col Toro siamo stati grandi"

NAPOLI, 15 MAG - 'Non mi aspettavo una vittoria così netta. Il Torino è una squadra di qualità e lo ha dimostrato anche la scorsa settimana nel derby. Ma noi siamo stati grandi, i nostri tifosi hanno potuto gioire per i nostri gol'. Marek Hamsik affida, come ogni lunedì, le sue sensazione sulla partita giocata, al proprio sito internet. Abbiamo dominato già nel primo tempo - osserva lo slovacco - ma siamo riusciti a segnare solo una volta. Nella ripresa abbiamo continuato a giocare in modo eccellente e abbiamo fatto altri gol'.