Nasce G-Expo, fiera calcio globalizzato

ROMA, 15 MAG - "Vogliamo riportare il calcio italiano al centro del mondo, trait d'union tra l'Europa e i mercati emergenti, di cui la Cina oggi è il principale system maker". Presenta così il G-Expo, la fiera del calcio che si terrà a Pechino, Alessandro Moggi, presidente di Gea World che ha siglato una partnership con la cinese All Time Media. "15 anni fa - ha detto Moggi - l'Italia era al centro del mondo calcistico. Oggi, come dimostrano anche gli investimenti sia sul mercato dei calciatori da parte dei club cinesi, sia nell'acquisizione di club europei, aprirsi al mondo è una opportunità". "Il know how italiano è una delle chiavi di cui ha bisogno la Cina per crescere - ha spiegato Chen - Ben vengano i campioni, gli investimenti in strutture, ma sono convinto che solo acquisendo competenze ci si possa avvicinare ai modelli che hanno avuto un secolo per perfezionarsi. Il calcio italiano è stato per tanto tempo un punto di riferimento importante e gli interessi e gli investimenti fatti dalle società cinesi lo dimostrano"