Capello "Voci Inter? Nessun contatto"

ROMA, 15 MAG - "Le voci le sentite anche io ieri sera in diretta. Nella maniera più assoluta non c'è stato niente. Adesso faccio un altro lavoro e così vinco sempre e non perdo mai": così Fabio Capello, a margine della presentazione della 'G-Expo Football trade meeting', la fiera del calcio che si terrà a Pechino a novembre, commenta le voci che hanno accostato il suo nome alla panchina dell'Inter. Il tecnico ha poi parlato della sconfitta della Juventus di ieri sera all'Olimpico: "Adesso troveremo una Juve molto arrabbiata, conoscendo ambiente, presidente e giocatori. Dopo una sconfitta del genere vorranno far vedere che è stato solo un passo falso e in Coppa Italia avranno anzi uno stimolo in più. Non dimentichiamo però che la Roma ha giocato una grandissima partita e la Lazio sta facendo una bellissima stagione e quindi la Juve si troverà di fronte un avversario ostico".