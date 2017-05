Coppa Italia: Salas ambasciatore finale

ROMA, 15 MAG - Sarà Marcelo Salas, ex giocatore di Lazio e Juventus, l'ambasciatore della finale di Coppa Italia-Tim Cup, in programma mercoledì prossimo allo stadio Olimpico di Roma. Lo rende noto la Lega Sere A. Nel pre-gara, due squadre della "Junior Tim cup - Il calcio negli oratori" scenderanno in campo per un'amichevole in rappresentanza delle 16 squadre che l'1 giugno parteciperanno all'Olimpico alla finale del torneo giovanile di calcio a 7 sostenuto da Lega Serie A, Tim e Centro Sportivo Italiano (Csi) e che si svolgera. Lo sponsor ufficiale della Lega Serie A e della Coppa Italia, Tim, grazie all'iniziativa "Bimbi in campo", darà la possibilità a 27 bambini di partecipare al cerimoniale d'ingresso delle due finaliste. I ragazzi consegneranno la fascia da capitano a Salas e accompagneranno per mano i calciatori di Lazio e Juve e gli arbitri. Lodovica Comello intonerà l'inno di Mameli.