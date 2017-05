Un libro su "I veri padroni del calcio"

ROMA, 15 MAG - Dietro le quinte del mondo calcio, cercando di capire chi sono i padroni e quali logiche guidano le loro decisioni. E' il tema di fondo de "I veri padroni del calcio" di Marco Bellinazzo, edito da Feltrinelli, e in uscita il 18 maggio. L'autore, giornalista del Sole 24 Ore, dopo aver indagato in un precedente volume sulle rivoluzioni industriali che hanno trasformato il gioco più bello del mondo in un asset economico-finanziario, si concentra ora sul "piano superiore", cioè i veri padroni del calcio e per certi versi anche del mondo. Tante le questioni affrontate: quali i reali interessi dei potenti della Terra sul calcio? Perché Russia, Paesi del Golfo, Usa e Cina si sono lanciati alla conquista del Football mondiale spodestando il vetusto e forse troppo autoreferenziale governo di Blatter e Platini? Scrive l'autore "il calcio è diventato elemento essenziale della politica; e per molti aspetti un'ideologia".