Immobile, con Juve la partita perfetta

ROMA, 15 MAG - Nessuna 'mission impossible' ma per battere la Juventus nella finale di Coppa Italia "servirà la partita perfetta". Ciro Immobile è consapevole delle difficoltà che mercoledì la Lazio si troverà ad affrontare all'Olimpico, ma è convinto che si giocherà la sue chance: "la squadra sta bene e arriviamo all'appuntamento con la massima serenità. Mancano due giorni e siamo molto concentrati". Al di là di quello che sarà l'epilogo, il bomber biancazzurro, intervenuto alla presentazione della 'G-Expo Football trade meeting', la fiera del calcio che si terrà a Pechino a novembre, sottolinea come "dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto in questa stagione. La matematica ci ha già dato l'Europa e adesso dobbiamo concentrarci sulla Coppa Italia. La Juventus è una grande squadra, è arrivata in finale di Champions e una sconfitta - aggiunge riferendosi al ko di ieri sera contro la Roma - ogni tanto ci sta. Sappiamo solo che servirà la partita perfetta".