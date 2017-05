Genoa: prezzi giù per gara col Torino

GENOVA, 15 MAG - In attesa di decidere cosa fare domani - se allenarsi a casa o in ritiro - il Genoa si riposa oggi dopo la sconfitta di ieri a Palermo, provocata da una incredibile autorete del portiere Lamanna, capace di afferrare e portare al di qua della linea un innocuo pallone colpito di testa da un avversario. La sconfitta, che rischia di compromettere la salvezza, deve essere digerita entro domenica quando la squadra rossoblù affronterà al Ferraris il Torino. Per quella sfida sono stati annunciati prezzi molto agevolati, con Distinti e Gradinate a 5 euro e Tribune a 30 euro, chiamando di fatto a raccolta i tifosi per sostenere e aiutare la squadra nella penultima gara della stagione. Nelle ultime due settimane la squadra è stata prima in ritiro ad Acqui Terme e quindi al centro sportivo di Torre del Grifo vicino Catania. Proprio in queste ore la dirigenza sta valutando se proseguire il ritiro.