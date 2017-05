Del Piero, Juve non ha sbagliato partita

ROMA, 15 MAG - "La Juventus non ha sbagliato partita": all'indomani del ko dell'Olimpico che ha rimandato la festa scudetto, un ex di lusso come Alex.del Piero assolve la squadra campione d'Italia. "Ieri la Juve ha giocato una buona partita - dice a margine della conferenza stampa di g-expo insieme a Leonardo, Lorenzo, Capello e immobile - è anche andata in vantaggio. Ma la Roma l'ha ripresa subito è questo è stato importante. La Juve comunque è una squadra solida e Allegri non è da criticare. E' tanto che fa turnover proprio per arrivare a questo momento della stagione con i giocatori in forma. Vedrete che la Juve saprà prendere i lati positivi da questa sconfitta", ha concluso.