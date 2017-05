Scontri Pistoiese-Livorno, 12 denunciati

PISTOIA, 15 MAG - Sono stati denunciati, e nei loro confronti oggi sono scattate anche perquisizioni da parte della polizia, 12 tifosi della Pistoiese e del Livorno (Lega Pro), accusati di essere coinvolti in scontri avvenuti prima della partita giocata dalle due squadre a Pistoia il 6 maggio scorso, nell'area limitrofa allo stadio: oltre 40 i supporter che vi presero parte, alcuni dei quali rimasero contusi. I denunciati, tra cui anche un minorenne, sono sei tifosi della Pistoiese e altrettanti del Livorno. In occasione delle perquisizioni sequestrate mazze e passamontagna. Le indagini della polizia sono state illustrate stamani in una conferenza stampa. "A seguito di un cambio di itinerario per un incidente che era avvenuto sul raccordo autostradale - ha spiegato il questore di Pistoia Salvatore La Porta - la tifoseria livornese si è sparpagliata per alcune vie della città. Lì è stata notata dagli ultras pistoiesi che hanno avuto un contatto con questa tifoseria.