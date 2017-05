Djokovic'a Madrid passi avanti,ora Roma'

ROMA, 15 MAG - "Madrid è stato probabilmente uno dei miei migliori tornei in questa stagione, un passo avanti nella giusta direzione". Novak Djokovic pensa positivo per gli Internazionali Bnl d'Italia. Il tennista serbo, numero 2 al mondo, in Spagna si è dovuto arrendere in semifinale a Nadal, ma comunque assicura di aver avvertito buone sensazioni in vista dell'appuntamento sulla terra rossa del Foro Italico. "Le cose vanno meglio rispetto a due mesi fa. Naturalmente ancora non sto giocando come potrei, ma in un certo senso è una buona cosa perché sai che c'è spazio per ulteriori miglioramenti - spiega Nole -. So di cosa sono capace, mi fido di me stesso e delle mia capacità, quindi sono sicuro che continuando a lavorare duro i risultati arriveranno. Sono motivato come non mai, ho ancora voglia di fare bene, ed è per questo che sono qui. Il modo in cui ho giocato nelle ultime settimane mi ha dato un sacco di incoraggiamento e anche un sacco di entusiasmo per questa settimana a Roma e naturalmente anche in vista di Parigi"