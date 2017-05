Antognoni,Pioli profilo giusto per Viola

MILANO, 15 MAG - "Pioli è un allenatore con il profilo giusto, potrebbe andar bene per la Fiorentina". Così il dirigente della Fiorentina Giancarlo Antognoni, a margine del 'Candido Day' dove ha ricevuto il premio 'Il Bello del Calcio' dedicato a Giacinto Facchetti, promuove la candidatura dell'ex tecnico dell'Inter come sostituto di Paulo Sousa. "Bernardeschi è un patrimonio della Fiorentina - ha poi aggiunto Antognoni - e giustamente la società vuole mantenerlo. Sicuramente farà il possibile per poter trattenere questo giocatore. La proprietà vuole sempre rimanere a un certo livello di classifica, credo sia abbastanza inutile dar via giocatori importanti ma è chiaro che i matrimoni si fanno sempre in due o in tre a volte. Kalinic via? Non lo cerca solo il Milan".