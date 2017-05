Moratti'Conte o Simeone?Nessun auspicio'

MILANO, 15 MAG - "Conte o Simeone come prossimo allenatore dell'Inter? Non auspico un bel niente. Mi auguro che i giocatori rispondano chiunque sia l'allenatore. Sono due tecnici bravi e di grande carattere come lo era anche Pioli: quindi dipende molto dai giocatori, dal gruppo, dallo spirito, dalla serietà che ci metteranno e dall'ambiente che troveranno". Così l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, a margine del 'Candido Day' e del premio internazionale 'Il Bello del Calcio'. "In questo momento siamo tutti delusi - ha aggiunto Moratti -, c'è poco da commentare, è un problema psicologico". Moratti non vuole entrare nel merito delle scelte del gruppo Suning ("Stanno tentando di costruire qualcosa, bisogna dargli fiducia"), ammette che "Sabatini andrà valutato" e non carica di pressioni Gabriele Oriali, in caso di suo ritorno all'Inter: "Non si possono responsabilizzare troppo le persone che verranno, fanno parte di un puzzle di cui la persona più importante è l'allenatore".