Ad Sassuolo, speriamo Di Francesco resti

MILANO, 15 MAG - "Non capita spesso di vincere a San Siro, è sempre una grande gioia e ci dà possibilità di finire la stagione nel modo migliore": lo dice l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, a Sky Sport, a margine del 'Candido Day' e del premio internazionale 'Il Bello del Calcio', all'indomani della vittoria sull'Inter per 2-1. "Speriamo di andare avanti con Di Francesco - aggiunge - è un elemento importante. Abbiamo un obiettivo e una volontà e non dobbiamo perdere terreno". Carnevali nega che ieri, dopo la partita con l'Inter, abbia discusso con i dirigenti nerazzurri del futuro di Berardi: "Ci siamo incontrati anche ieri e non si è parlato sicuramente di Berardi. Sento dire dell'interesse dell'Inter, siamo felici perché è un grande club ma allo stesso tempo pensiamo ancora a un futuro con Berardi in neroverde".