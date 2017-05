Milan, Galliani 'da tifoso non commento'

MILANO, 15 MAG - "Non sono in silenzio stampa sul Milan ma credo sia giusto che quando si ceda un'azienda non si debba più parlarne. Da tifoso mi astengo dai commenti". Così l'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani, a margine del 'Candido Day' e del premio internazionale 'Il Bello del Calcio', dribbla le domande sul Milan. "Il cuore e la passione per il Milan - prosegue Galliani - sono quelli di prima, come la mia emozione e il mio tifo quando guardo le partite". "Se volete parliamo di basket o di questioni immobiliari", aggiunge riferendosi all'EA7 e al suo nuovo ruolo in Fininvest.