Gasperini, non allenerò mai all'estero

ROMA, 15 MAG - L'attuale allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini non andrà mai a lavorare all'estero. Lo ha detto lui stesso ai microfoni di 'Radio anch'io sport'. "Da tempo ho fatto questa scelta" ha spiegato, aggiungendo "mi attirava l'Inghilterra. Ma alla fine credo che l'Italia offra una qualità della vita superiore a quella che c'è all'estero, e supera i guadagni e il resto. Il nostro campionato non ha nulla da invidiare agli altri, e lo dimostra quanto sta accadendo in queste ultime giornate con il campionato ancora aperto sia per lo scudetto, sia per le coppe europee e la retrocessione".