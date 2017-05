Spal:Semplici "non so se tutti italiani"

ROMA, 15 MAG - Anche l'anno prossimo una Spal tutta italiana? "Non lo so risponde il tecnico dei neopromossi emiliani Leonardo Semplici, intervenuto a 'Radio anch'io sport'. "Non so se potremo seguire ancora questa cosa l'anno prossimo, dobbiamo guardare al progetto della società e alle esigenze della Serie A" ha detto l'allenatore,che è stato confermato anche per la prossima stagione. "Il nostro segreto è che abbiamo programmato bene le cose, facendo i passi per quel che era il nostro budget, cercando di portare a Ferrara giocatori con motivazioni. Ci siamo riusciti, è bellissimo. Sappiamo -ha proseguito- le difficoltà delle neopromosse, cercheremo di starci con il budget. A inizio campionato ci davano già per retrocessi, a Natale eravamo in zona playoff, poi i ragazzi hanno superato ogni limite".