Atalanta, Gasperini "Gomez uomo simbolo"

ROMA, 15 MAG - Papu Gomez simbolo dell'Atalanta di quest'anno, Conti la rivelazione, "mi ricorda il giovane Tardelli". Così il tecnico Gian Piero Gasperini a 'Radio anch'io sport'. "Sono stati tutti molto bravi -ha detto. Gomez è stato l'uomo simbolo, ha fatto un campionato da giocatore importante, da fuoriclasse internazionale. E' difficile per me dare giudizi, sono stati tutti straordinari. Fra quelli meno nominati cito Conti, ha fatto 8 gol, a me ricorda il giovane Tardelli. Tutti bravi, ma lui con qualcosa in più". Quanto alle oce di mercato che danno proprio Gomez oltre a Kessie in partenza, Gasperini prima scherza ("se vanno via non possiamo più essere competitivi") poi sottolinea che "l'Atalanta ha la necessità di cocnretizare per rinforzarsi. Il preisdnete Percassi quel che incassa poi lo investe, per lo stadio, per le streutture giovanili, per la squadra. Non credo che l'Atalanta verrà smantellata, anzi le eventuali cessioni saranno utili per rinforzare la squadra".