Gasperini, Atalanta punterà su Europa L.

ROMA, 15 MAG - L'anno prossimo l'Atalanta guarderà all'Europa league con priorità rispetto al campionato. Lo ha detto l'allenatore dei bergamachi Gian Piero Gasperini. intervenuto a 'Radio anch'io sport'. "Intanto stiamo cercando di arrivare in Europa direttamente nella fase a gironi, senza passare per i preliminari" ha specificato Gasperini, "poi la nostra ambizione è quella di mettere davanti l'Europa league rispetto al campionato". "Sappiamo -ha proseguito il tecnico- che è una competizione molto difficile, con squadre forti, dove si va fuori non perchè la si snobba ma per demerito. Noi ci presenteremo per fare il meglio possibile e essere competitivi".