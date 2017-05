Juve, Bonucci "guardiamo avanti"

TORINO, 15 MAG - "Guardiamo avanti". Il messaggio di Leonardo Bonucci, affidato al suo profilo Instagram, racconta il rammarico per la sconfitta dell'Olimpico, ma anche la voglia della Juventus di mettersi alle spalle il ko con la Roma pensando alla finale di Coppa Italia in programma mercoledì all'Olimpico contro la Lazio: "Mercoledì il primo obiettivo da raggiungere - conferma il centrale difensivo bianconero - con umiltà, fame e cattiveria". Concetto espresso in maniera articolata anche da Claudio Marchisio, sempre via Instagram: "Basta poco per perdere concentrazione e voglia nell'ottenere grandi obiettivi - commenta il centrocampista, recuperato in extremis da Allegri dopo un affaticamento muscolare. Non abbiamo ancora vinto nulla e questo deve essere l'unico nostro pensiero dentro di noi". La possibilità di vincere il primo trofeo si presenterà già mercoledì: "Ora testa alla prima finale che ci aspetta" ha aggiunto Marchisio, che vista la squalifica di Pjanic è il candidato numero uno alla sua sostituzione.