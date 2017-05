Gandini, per Roma-Genoa tutto esaurito

ROMA, 15 MAG - Per quella che dovrebbe essere l'ultima partita di Francesco Totti, Roma-Genoa, ultima di campionato fra due settimane, allo stadio olimpico ci sarà il tutto esaurito. Lo ha detto l'ad del club giallorosso Umberto Gandini. "E' già tutto esaurito -ha detto il dirigente. Un campione come Totti lo merita, per quel che ha fatto per la Roma, per il calcio italiano e quello mondiale". Alla domanda se Roma-Genoa sia davvero l'ultima del campione giallorosso, Gandini ha risposto "non sono nella sua testa e non sono al corrente di altre partite. Sottolineo il grande affetto che Totti ha per questa società e che tutta la città ha per lui". Del capitano, Gandini ha sottolineato "la grande professionalità, sta facendo la sua figura, è sempre a disposizione dell'allenatore che deve mandare in campo la squadra migliore. Ora è fondamentale vincere con il Chievo, vediamo cosa fa il Napoli, poi penseremo all'ultima partita".