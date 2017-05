Juve, Allegri 'ko di ieri non preoccupa'

TORINO, 15 MAG - Il ko con la Roma non deve destare "nessuna preoccupazione, ma....antenne belle dritte!". Nessun dramma per Massimiliano Allegri dopo la sconfitta per 3-1 rimediata dalla Juventus all'Olimpico contro la Roma: l'allenatore bianconero ha tranquillizzato l'ambiente con il consueto messaggio via Twitter.