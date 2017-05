Barcellona e Real avanti a braccetto

ROMA, 14 MAG - Vittorie per 4-1 per Barcellona e Real Madrid nei rispettivi impegni di Liga, giunta alla 37/a e penultima giornata: le due rivali restano quindi appaiate in vetta, ma i merengue hanno una gara da recuperare contro il Celta (mercoledì a Vigo). I blaugrana si sono imposti a Las Palmas (tripletta di Neymar e rete di Suarez); i blancos hanno superato al Bernabeu il Siviglia (doppietta di Cristiano Ronaldo e gol di Nacho e Kroos). L'Atletico Madrid, distante 8 punti da Barça e Real, ha pareggiato 1-1 sul campo del Betis assicurandosi il terzo posto e l'accesso diretto alla Champions League; mentre il Siviglia passerà dal preliminare. Verdetti anche in coda, con lo Sporting Gijon che da stasera raggiunge in Serie B i già retrocessi Osasuna e Granada. Risultati: Alaves-Celta 3-1, Eibar-Gijon 0-1, Real Madrid-Siviglia 4-1, Las Palmas-Barcellona 1-4, Villarreal-Deportivo 0-0, Real Sociedad-Malaga 2-2, Athletic Bilbao-Leganes 1-1, Betis-Atletico Madrid 1-1, Espanyol-Valencia 0-1, Osasuna-Granada 2-1.