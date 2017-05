Juve: Allegri, calo d'attenzione

ROMA, 14 MAG - "Nel primo tempo abbiamo fatto bene, giocando in modo cattivo. Nella ripresa basta vedere il gol che abbiamo preso per capire come è andata. Dobbiamo fare i complimenti alla Roma, ma noi sotto l'aspetto dell'attenzione qualcosa abbiamo mollato'': così Massimiliano Allegri a Premium Sport commenta il ko della Juve. ''Siamo stati anche poco lucidi, già dai primi passaggi - prosegue - nella ripresa, mi sono accorto che ci stavamo un po' addormentando. Ultimamente abbiamo concesso qualcosina a livello difensivo, ma nell'arco di una stagione intera questi momenti arrivano. Dobbiamo rialzarci subito per mercoledì e poi per la gara col Crotone''. Secondo Allegri ''bisogna semplicemente considerare che avevamo davanti la seconda forza del campionato. Non sono preoccupato, anzi dobbiamo solamente rimanere lucidi e capire dove abbiamo sbagliato, per evitare di farlo in futuro. Dobbiamo fare un passo alla volta: ora arriva la Coppa Italia, poi ci concentreremo sul campionato e per ultima la Champions".