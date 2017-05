Lombardo, questo non era il vero Torino

ROMA, 14 MAG - Sconsolato Attilio Lombardo, che sulla panchina del Torino ha sostituito lo squalificato Sinisa Mihajlovic nella disfatta contro il Napoli. "Difficile commentare e digerire questa partita - ammette l'allenatore in seconda - Abbiamo subito 10 gol in due partite dal Napoli, abbiamo concesso tanto ad una squadra che gioca a memoria, bellissima da vedere e che affonda quando vuole". Trovare qualcosa di positivo è una missione impossibile per Lombardo. "Difficile salvare qualcosa quando c'è da spiegare uno 0-5 - continua - Questo non può essere il vero Toro, non è la squadra che finora aveva dato dimostrazione, soprattutto in casa, di giocarsela con tutti, anche nella sconfitta del derby di andata".