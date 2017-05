Crotone. Nicola, ora penso a alla Juve

CROTONE, 14 MAG - "Adesso devo pensare a cosa inventarmi per Torino contro la Juve". Il tecnico del Crotone, Davide Nicola, ha già la mente protesa verso il prossimo scontro: quello in casa della Juventus di domenica prossima. Non vuole mollare la presa adesso che il suo Crotone ha inanellato il settimo risultato utile consecutivo (17 punti frutto di due pareggi e cinque vittorie) e corre verso una salvezza che solo tre mesi fa era data per impossibile. "In campo con l'Udinese - dice - oggi c'era una squadra lucida che ha saputo rialzarsi e tenere testa ad una formazione fortissima. Probabilmente è stata la partita più dura delle ultime che abbiamo giocato". Sulla corsa salvezza Nicola è consapevole che dipende tanto dai risultati di Empoli e Genoa e ribadisce: "Noi dobbiamo fare cose straordinarie contro Juventus e Lazio. Devo pensare a cosa inventarmi per Torino. Ai miei calciatori chiedo di allenarsi pensando che tutto può succedere''.