Roma-Juventus: Allegri sceglie il 4-3-3

ROMA, 14 MAG - Nessuna sorpresa nella Roma; un po' di turnover per la Juventus che, per il primo match point scudetto, si affida in attacco al tridente Cuadrado-Higuain-Mandzukic, lasciando in panchina Dybala. Allegri, pensando anche all'impegno in finale di Coppa Italia con la Lazio, gestisce le forze a disposizione e nel 4-3-3 con cui schiera i bianconeri all'Olimpico piazza davanti a Buffon una linea composta da Lichtsteiner, Benatia, Bonucci e Asamoah. In mezzo al campo, assieme all'ex Pjanic, spazio a Lemina e Sturaro. Per i padroni di casa, invece, confermata la formazione della vigilia con Spalletti che, in assenza di Dzeko infortunato, si affida al 4-2-3-1 con Szczesny tra i pali, Rudiger, Manolas, Fazio ed Emerson in difesa; De Rossi e Paredes in regia e il terzetto Salah-Nainggolan-El Shaarawy alle spalle di Perotti, unica punta nel ruolo di falso 9. Gli spalti dell'Olimpico, intanto, vanno riempiendosi, con la zona riservata ai tifosi juventini già al completo.