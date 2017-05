C. Italia: Lazio-Juve dal Papa a vigilia

ROMA, 14 MAG - Martedì 16 maggio, vigilia della finale di Coppa Italia fra Juventus e Lazio, una delegazione composta da calciatori, staff tecnici e dirigenti delle squadre, dagli ufficiali di gara e dalla Lega di Serie A, sarà ricevuta in udienza da Papa Francesco in Vaticano alle ore 10.30, presso la sala Clementina di Palazzo Apostolico. Lo si legge in un comunicato della Lega. Il Santo Padre, precisa la nota, riceverà per la terza volta nel corso del suo pontificato le due formazioni finaliste. Nei due precedenti incontri, il Papa ha sempre sottolineato l'importanza per gli atleti di essere dei modelli positivi per i giovani, testimoniando gli autentici valori dello sport. Il commissario della Lega Carlo Tavecchio porterà in dono al Pontefice il pallone della finale e la riproduzione del trofeo che sarà sollevato il giorno successivo all'Olimpico.